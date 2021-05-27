Порошенко, вместо явки на допрос, сел в поезд

В четверг Порошенко опубликовал фото в поезде. Фото: @petroporoshenko

Народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко не явился на допрос в Службу безопасности Украины по делу о государственной измене нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Порошенко вызвали в качестве свидетеля "с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства", сообщила СБУ.

Несмотря на то, что Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дата допроса - 31 мая.

Между тем пятый президент опубликовал в Facebook фото, где он в вагоне поезда, рядом - народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

"Навстречу солнцу. Впереди важное и долгожданное путешествие. Угадайте, куда мы сегодня едем?" - написал Порошенко.

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали материал о Медведчуке "Как закалялась мразь". В сюжете упоминается, в частности, Порошенко.

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Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что СБУ вызвало его клиента "не в предусмотренном законом порядке, путем вручения повестки, а публикациями на сайте".

"Да еще и отмечая в тексте "интернет-повестки" телефон для связи, который не работает. Битый час пытаюсь "найти концы" и связаться со следователями", - написал адвокат в Facebook

11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении Медведчуку и Козаку. Их подозревают в государственной измене. В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве. Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов. 13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа под круглосуточный домашний арест.