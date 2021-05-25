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Медведчук имеет отношение к "трубе". Опубликовали новые пленки разговоров

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Медведчук имеет отношение к &quot;трубе&quot;. Опубликовали новые пленки разговоров
Нашли новые записи Медведчука. Фото: РБК

Обнародовали очередную порцию записей пленок председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Они раскрывают историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" ( "трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал, говорится в сюжете Bihus.Info.

В начале 2015 Медведчук говорил о судьбе нефтепровода с руководителем компании "Транснефть" Николаем Токаревым. Вопросам трубы со стороны кума Путина занималась "его человек" с фамилией Козак - скорее всего, это сопартиец Медведчука Тарас Козак.

Именно Медведчук не раз уговаривал Токарева инициировать пересмотр дела о владении трубой, уверяя его, что нефтепровод вернут в собственность России. В частности, в апреле 2015 Медведчук уверяет Токарева, что Верховный Суд вернет дело назад в суд первой инстанции. При этом так и произошло.

Медведчук в беседах с Токаревым не раз вспоминал о некоем "главном". А еще известно, что Россия планировала обменять нефтепровод на неназванный завод в оккупированном Севастополе. Вероятно, что речь идет о Севастопольский морской завод, принадлежавший структурам Петра Порошенко, а "главный" - это именно президент Порошенко. Что интересно, сам Порошенко данный момент категорически отрицал и обвинил журналистов во лжи и манипуляциях.

"Я никаких других тем, кроме привлечения и возврата заложников, и я горжусь тем, что мы вернули более трех тысяч заложников ... Все остальные позиции - это сплошная ложь", - сказал Порошенко.

"В 2015-2016 годах" трубу "начинают переводить с русского собственности. Новым владельцем ООО "ПрикарпатЗападтранс", которая владеет "трубой", становится компания International Trading Partners из упомянутого уже Сен-Галена, владельцем которой является Анатолий Шеффер, связанный с братом Медведчука. Этому якобы хотел помешать тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк, созвав экстренное заседание правительства. Но из-за отсутствия части Министров оно так и не произошло", - пишет издание.

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Нефтепровод "Самара - Западное направление" является основным источником поставок российского дизтоплива в Украину. Он также качает дизтопливо из Беларуси и используется для его транзита в Европу.

В СНБО заговорили о трубопроводе при наложении санкций на кума Путина Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Тогда, кроме самих санкций, Совет нацбезопасности решила перекрыть воздух одном из главных бизнесов Медведчука в Украине, который формально на него не записан.

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