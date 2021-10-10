Порошенко обвинил офис Зеленского в организации "проплаченных протестов" у своего дома

Порошенко поблагодарил ветеранов войны и активистов, которые встали на его защиту. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко обвинил действующего президента Владимира Зеленского в организации проплаченных протестов под своим домом в поселке Козин Киевской области.

Соответствующее видео с обращением он опубликовал в Facebook.

"Сегодня мы увидели, что русскоязычные "титушки" за деньги готовы продать Украину. Этим грязным сценарием, сделанным за средства, которые украли у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание, чтобы избежать ответственности. Я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность", - отметил Порошенко.

Он обвинил власть в бездействии правоохранителей и в том, что Офис президента якобы раздает приказы "о покупке "титушок", посылая их сюда, понося Украину". В то же время Порошенко поблагодарил ветеранов войны и активистов, которые встали на его защиту.

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9 октября в поселке Козин возле дома Порошенко состоялись две акции общественных организаций "с разными взглядами на ситуацию в стране". Между участниками произошли столкновения. Правоохранители утверждают, что участники акции несколько раз пытались начать потасовку, но ее сразу прекращали. Какие именно организации участвовали в акциях, полиция не уточняет. Народная депутатка от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко заявила, что участники акции пытались штурмовать дом Порошенко, а в штурме принимали участие несовершеннолетние, о чем сообщили советника-уполномоченного по правам ребенка Дарью Герасименко. Кроме того, благосклонные к Порошенко блогеры распространяли информацию, что участники митинга — "титушки", которым заплатили за участие в акции. В то же время 10 октября проходит акция "За*бало: автомарш разгневанных граждан", участники которой критикуют деятельность Зеленского.