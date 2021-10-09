"ЕС" требует от уполномоченного по правам ребенка отреагировать на участие несовершеннолетних в проплаченных акциях - Геращенко

Акция в Козине. Фото: t.me/telelug

"Европейская солидарность" просит уполномоченного по правам ребенка Дарью Герасимчук отреагировать на участие несовершеннолетних в акциях протеста возле дома пятого президента Петра Порошенко в Козине.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

"СМИ пестрят информацией, что ночью в соцсетях набирались группы молодежи, такса 500-700 грн, для "протеста" под домом Порошенко. Примечательно, олигархический карманный телеканал Банковой примчался в Козин вместе с "протестующими". Для картинки удалось собрать несколько десятков титушек. К сожалению, среди них есть несовершеннолетние. Это не первый случай, когда Банковая использует детей в грязных провокациях", - отметила нардеп.

Она вспомнила, что в акции "5 вопросов от президента" возле избирательных участков стояли дети. Тогда "ЕС" обращалась в правоохранительные органы, к омбудсмену и детскому омбудсмену - получили отписки.

"Наша фракция официально обратилась к уполномоченному по правам ребенка Дарье Герасимчук с требованием немедленно вмешаться и отреагировать на втягивание несовершеннолетних в политические акции, привлечение их к проплаченным "митингам". Эти противозаконные действия должны получить оценку правоохранительных органов. Надо наконец назвать тех, кто собирает и проплачивает все эти "протесты" детей с закрытыми лицами.

Наша фракция позвонила детском омбудсмену с требованием немедленно выехать в Козин, связаться с родителями несовершеннолетних, убедиться, обладают ли они информацией об участии детей в так называемых "митингах" и давали ли на это согласие, как того требует законодательство", - написала Геращенко.

9 октября в селе Козин Киевской области прошли акции двух общественных организаций с различными точками зрения на политические события в стране. Активист Александр Погребиський убежден, что к дому Петра Порошенко привезли организованных "титушек", чтобы отвлечь внимание от запланированной на 10 октября акции возле дома Владимира Зеленского. По его словам, участников акции за несколько часов до того собрали через соцсети. На воскресенье, 10 октября, запланирован автопробег к государственной даче, на которой живет Зеленский. Активисты планируют спросить президента об оффшорах, памяти в Pandora Papers о возможном отмывании денег Приватбанка, сотрудничестве с олигархом Игорем Коломойским и "вагнергейте".