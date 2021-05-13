Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована

Если Виктора Медведчука привлекут к ответственности, это прибавит рейтингу президента Владимира Зеленского. Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Если Медведчук сядет или убежит из Украины, тогда для Зеленского это будет в позитив. Как и то, если он сбежит из Украины, говорит эксперт.
"Могут создать возможности, чтобы он убежал", - говорит Алексей Голобуцкий и добавляет: Медведчук слишком богат, чтобы сидеть в изоляторе, как сидел музыкант Андрей Антоненко.
"Страна - слишком коррумпирована", - объясняет эксперт.
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"Пока что со всей антироссийской борьбы единственное, что удалось власти - закрыть каналы. В ОПЗЖ остаются огромные возможности", - говорит Алексей Голобуцкий.
Бойко и Левочкину выгодное дело против Медведчука.
"Она слишком засиделись в оппозиции, хотят быть у власти. С Медведчуком - никогда не будут, так как будут токсичными.
Могут создать пророссийский лайтик. Есть 20-25% электората. Поэтому есть и заявления Колесникова о создании партии. Они все претендуют на эти проценты.
Медведчук - слишком токсичен. Все прекрасно понимают, что у него никаких шансов, в частности президентских", - говорит политтехнолог.
Вопрос касательно Медведчука ставит Украине и США, говорит эксперт.
"Американцы говорят: какими вы хотите быть союзниками, о каком ПДЧ, если у вас пятая колонна? Депутаты, фракции, СМИ, работающих на Россию", - говорит Алексей Голобуцкий.
В Печерском районном суде города Киева проходит заседание по избранию меры пресечения Медведчуку.
В среду Медведчук пришел в Офис генерального прокурора.
11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении ему и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.
В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.
Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.
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