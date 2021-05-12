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среда, 12 мая 2021 16:22

Кум Путина пришел в прокуратуру

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Кум Путина пришел в прокуратуру
Фото: "Радіо Свобода"

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук пришел в Офис генерального прокурора. Медведчук выступал на камеры на русском.

"Безусловно ознакомимся с подозрением, со мной идут адвокаты", - сказал он.

Возле Медведчука под прокуратурой стояли нардепы от ОПЗЖ, в частности Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин, Илья Кива.

"Мы с супругой находились за пределами города Киева и до конца недели уехали в соседнюю область. Когда узнали во второй половине дня о том, что проходит обыск, мы с утра сегодня выехали", - сказал он.

Нардеп заявил, что не будет скрываться от генерального прокурора, СБУ.

"Не чувствую ни в чем своей вины", - заявил Медведчук.

Новость дополняется.

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Дата
12
мая

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