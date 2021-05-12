Кум Путина пришел в прокуратуру

Фото: "Радіо Свобода"

Подозреваемый в государственной измене народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук пришел в Офис генерального прокурора. Медведчук выступал на камеры на русском.

"Безусловно ознакомимся с подозрением, со мной идут адвокаты", - сказал он.

Возле Медведчука под прокуратурой стояли нардепы от ОПЗЖ, в частности Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин, Илья Кива.

"Мы с супругой находились за пределами города Киева и до конца недели уехали в соседнюю область. Когда узнали во второй половине дня о том, что проходит обыск, мы с утра сегодня выехали", - сказал он.

Нардеп заявил, что не будет скрываться от генерального прокурора, СБУ.

"Не чувствую ни в чем своей вины", - заявил Медведчук.

Новость дополняется.