Медведчук в суде - трансляция заседания

В Печерском районному суде города Киева проходит заседание по избранию меры пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
Его подозревают в государственной измене и покушении на разворовывание национальных ресурсов.
В суд Медведчук пришел с адвокатами и нардепами от ОПЗЖ.
Заседание ведет судья Вячеслав Пидпалый.
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В среду Медведчук пришел в Офис генерального прокурора.
11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении ему и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене.
В тот день охрана нардепа не пускала СБУ в дом в Киеве.
Медведчук передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил Украины, занимался вербовкой украинцев, сообщил глава СБУ Иван Баканов.
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