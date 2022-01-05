От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского

4 января президент Владимир Зеленский приехал на курорт "Буковель" в Ивано-Франковскую область. Разместился в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, в котором остановился олигарх Игорь Коломойский, сообщило вчера издание "Українська правда".

Через 1,5 ч. после публикации президент написал в Facebook, что "путешествовал из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха". А Коломойский сказал о совпадении.

На прошлой пресс-конференции Зеленский заявил журналисту Михаилу Ткачу: "Благодаря вам у меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать. Я живой человек и имею право. Благодаря вам мои дети не могут быть без охраны. Они почти ничего нигде не празднуют".

Президент не впервые отправляется на неофициальный отдых, о котором узнают журналисты.

Gazeta.ua напоминает об отдыхе Зеленского за два года и семь месяцев в должности президента.

Ниагарский водопад и "Лига смеха"

В июле 2019 года президент летал с трехдневным рабочим визитом в Канаду. 4 июля тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Богдан запостил фото отдыха с супругами Зеленскими на Ниагарском водопаде. Это было перед отлетом.

Богдан с Зеленским на фоне Ниагары

27 июля Зеленский показывал в Facebook, как отдыхает в Одессе на пляже.

Автор: Facebook.com/zelenskiy95

За день до этого ходил на концерт "Лиги смеха" на морвокзале. Зрителей пропускали через металлоискатели, отбирали пластиковые бутылки и стаканы.

Париж

В декабре того же года Зеленский отдыхал в Париже. Тогда президент прилетал на встречу с руководителями стран "нормандской четверки" 9 декабря, давал пресс-конференцию по итогам. Однако на практике визит в Париж оказался трехдневным - и некоторые его элементы напоминали туристическую поездку, писал редактор "Європейська правда" Сергей Сидоренко.

Делегация прибыла в Париж в воскресенье. Зеленский гулял по улицам французской столицы с друзьями из ОП. А пресс-секретарь Юлия Мендель постила в Instagram видео из-под Эйфелевой башни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Официальная же часть визита Зеленского в Париж началась только в понедельник в 15:00 по местному времени. Закончилась программа после 1:00. Но Зеленский вернулся в Киев во вторник под вечер. Стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном Sofitel, где останавливалась команда президента, стартовала от €500 за ночь.

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"Буковель"

В начале января 2020-го в сети появились фото отдыхающих горнолыжного курорта "Буковель", которые фотографировались с Зеленским.

Фото публиковали в Instagram 1 января 2020-го

По сообщениям СМИ, президент останавливался в пятизвездочной гостинице Radisson Blu Resort. Самый дешевый номер в гостинице тогда стоил от 11 тыс. грн. Также писали, что новый год в Буковеле тогда встречал олигарх Игорь Коломойский.

Оман

5 января СМИ сообщали, что Зеленский с семьей тайно уехал в Оман. Отдыхал вблизи столицы страны, города Маскат, в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Одна ночь в президентском люксе там стоила около €4 тыс.

Зеленский во время отдыха в Омане

Через два часа после публикации Офис президента сообщил, что Зеленский с семьей в Омане, куда они прилетели за свой счет.

"У главы государства запланированы встречи на самом высоком уровне. В Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину", - написал ОП.

Зеленский вернулся спустя почти сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что президент Украины вернулся чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев.

После визита Зеленского в Оман в Украину не поступило ни одной инвестиции из этой страны.

День рождения Ермака на госдаче

В ноябре прошлого года президент отгулял день рождения руководителя Офиса Андрея Ермака на государственной даче "Синегора" возле села Гута в Ивано-Франковской области. Использовали государственные вертолеты для доставки людей в резиденцию в Карпатах.

Автор: Фотоколлаж: Фотоколлаж: "Українська правда"

После огласки в СМИ Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами ГСЧС для перелетов и что летал с Ермаком. Также сказал, что перед днем рождения Ермака улетел в Гуту с семьей, чтобы отдохнуть.

Когда руководитель ОП праздновал день рождения в госрезиденции, в Ивано-Франковскую область прилетал бизнес-партнер Коломойского, также выяснили журналисты.

Новогоднее поздравление президента было длиннее предыдущего и длилось 21 мин. В нем Зеленский заявил, что олигархов испугали.