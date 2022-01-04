Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что пребывание в одной гостинице с президентом Владимиром Зеленским на горнолыжном курорте "Буковель" - совпадение.

Также передал фото, как едет по дороге с курорта, сообщил Цензор.НЕТ.

"Я только что покинул отель, уезжаю. Я заехал в "Редиссон" 30 декабря. Насколько мне известно, президент остановился в другом крыле гостиницы, с отдельным входом и лифтом.

Мы с президентом не виделись и не общались. Вчера мы ужинали в гостинице и не знали, что президент въехал. Я о прибытии Зеленского в отель узнал от журналиста Ткача сегодня в 15:13. Еще раз повторяю, что мы с Зеленским не общаемся, это совпадение", - сказал Коломойский.

Автор: censor.net Коломойский прислал фотографии с дороги.

Автор: censor.net

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4 января СМИ сообщили, что Зеленский приехал на курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel. В этом же отеле остановился Коломойский. Спустя почти полтора часа после публикации на странице Зеленского в Facebook появилось сообщение, что он "путешествовал из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха" и осматривал дороги обновленные в рамках "Большого строительства".