Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха

Фото: Facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский сообщил о своем отдыхе.

Об этом написал в Facebook в понедельник.

"Какая прекрасная наша Украина! В очередной раз в этом убедился, путешествуя из Киева в Буковель для короткого зимнего отдыха. Бескрайние степи, холмы в тумане, дым из дымовых труб придорожных домов. Вот на горизонте видны родные Карпаты", - говорится в посте.

Зеленский опубликовал фото с дорогами. Заявил, что вчера "преодолел" более 700 км трасс в пяти областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн

"Могу с уверенностью сказать, что вижу результат "Большого строительства". Украинцы достойны ездить по хорошим дорогам, не нервничать, а наслаждаться красотой родной страны", - написал.

"Как только мы съезжаем с дороги Киев – Чоп в направлении Тернополя (возле Дубно), начинаем двигаться по свежеотремонтированным участкам. Из 329 км маршрута Дубно – Буковель нам осталось обновить 20 км", - добавляет.

Также заявил о реконструкции обхода Житомира, которую начнут в этом году.

4 января СМИ сообщили, что Зеленский приехал на курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel. В этом же отеле остановился олигарх Игорь Коломойский. В ноябре журналист Михаил Ткач публиковал сюжет о праздновании дня рождения руководителя Офиса президента Андрея Ермака на государственной даче "Синегора" в Ивано-Франковской обл. Во время празднования в область прилетали бизнес-партнер Коломойского и бизнесмен из Австрии.