Визит Зеленского в Оман не принес Украине ни копейки

Сайт президента публиковал фото Зеленского в Омане в январе прошлого года.

Из Омана в Украину не последовало никаких инвестиций после визита в эту страну президента Владимира Зеленского в январе 2020 года.

Объем прямых инвестиций из Султаната Оман в Украину в 2020 году и в первом полугодии 2021-го равен нулю. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, пишет ZN.UA.

Зеленский с семьей побывал в Султанате в начале января прошлого года. Позже президент рассказал, что частную поездку в Оман оплатила его семья, путешествовавшая в эту страну. И свое пребывание он использовал также и для налаживания отношений Украины с Султанатом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обещание Зеленского "Весна придет - сажать будем" оказалось пшиком

Пресс-служба главы государства, информируя о пребывании Зеленского в Омане, сообщала, что президент обсуждал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран.

Также сообщали, что "оманская сторона заинтересована в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере".

Судя по данным НБУ, эта "заинтересованность" оказалась недостаточной. Теперь ждем от Офиса президента очередного объяснения тому, почему рождественская поездка Зеленского в Оман привела к "нулевым инвестициям" из этой страны в Украину, пишут журналисты.

Визит главы государства в Оман в 2020 году не анонсировала его пресс-служба. На Банковой подтвердили, что Зеленский находится за границей только после публикации его фотографий в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Президент Владимир Зеленский полетел с семьей в Оман 5 января. Прилетел почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что президент Украины вернулся чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев.