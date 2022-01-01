"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского длилось 21 минуту.

В нем Зеленский заявил, что испугал олигархов, чтобы соседи приходили в гости "с холодцем и с бутылкой, а не с оружием и без стука" и перешел на русский язык.

"И как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте", - сказал.

Съемка видео проходила в Мариинском дворце. Gazeta.ua предлагает самые интересные комментарии пользователей Facebook на сказанное президентом.

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"Зеленский на русском языке заявил, что линия разграничения только в голове. А еще ляпнул, что лучше, чтобы соседи лучше приходили к нам с бутылкой и холодцем, а не с оружием. Я так понимаю – это был призыв прийти и побухать с россиянами. Но есть одно "но". Холодец это наша вкусность, обрядовое блюдо, а россияне пусть едят свое рыбное заливное и студень. С россиянами садиться выпивать - это себя не уважать. Потому что после россияне совершают драку и разбивают голову собутыльнику. Поэтому плохая ассоциация", – пишет журналистка Марина Данылюк-Ярмолаева.

В позапрошлом году президент Зеленский в новогоднем обращении разговаривал с детьми. Оно длилось почти 15 мин.