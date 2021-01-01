"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении

Президент сказал, что для безопасности и обороны сделали самый большой в истории бюджет. Фото: preisident.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении разговаривал с детьми.

"Как и в 2014-м, мы еще раз убедились - супергерои существуют. И к нашим военным присоединились наши медики. Наши суперврачи. Суперлаборанты. Суперводители скорой. Суперпилоты. Суперпограничники. Суперучителя. Наши суперпожарники и суперспасатели. И мы точно не имеем другого варианта, чем быть супер-Украиной", - сказал Зеленский.

Президент заявил о "разрушении стереотипов".

"Например, что в Украине невозможно делать хорошие дороги. Этот миф пошел на все четыре стороны по всем четырем тысячам километров новых дорог", - сказал он и вспомнил о новом мосте в Запорожье и в общем восстановление 150 мостов по всей стране.

"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого-то останутся посты. А после кого-то останутся мосты", - заявил Зеленский.

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Президент сказал, что для безопасности и обороны сделали самый большой в истории бюджет.

"А проценты кредитов для бизнеса могут быть не 20, 18 или 14, а маленькими, такими, как вы - 5%, 7% или 9%. Кому 9 лет? Вот и проценты такими могут быть", - заявил глава государства.

"2020-й снова доказал, что Украина своих не оставляет. И нам неважно откуда возвращать своих людей: подвалы ОРДЛО, российская тюрьма или китайский Ухань. Это пленные моряки танкера из Ливии или погибшие экипажи пассажиры самолета из Ирана.

И мы все равно счастливы - возвращать 250 тысяч граждан, застрявших из-за карантина по миру или одного украинца. Нашего защитника. Непокоренного Виталия Маркива", - сказал Зеленский.

Он заявил о 158 дням прекращения огня на Донбассе.

"И самое главное, этот год напомнил нам, что такое тишина. Слова "Сегодня не стреляли". Дни, когда в новостях говорят: "За сутки нет потерь". Недели, когда матери, жены и дети не плачут. Месяцы, когда наши военные не погибают. 158 дней прекращения огня на Донбассе. Дольше с начала войны. 158 дней перемирия", - сказал Зеленский.

Зеленский обратился на русском к гражданам, которые проживают в оккупированных Россией Крыму и районах Донецкой и Луганской областей.

"Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым – это Украина" не в Интернете. А на песке на пляже в Ялте, на украинском песке украинского пляжа украинской Ялты.

Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім'я. Як один народ. Як одна країна. Тож, Донбас і Крим, переведите часы назад. Будьте с нами", - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что в этом году Украина будет отмечать 30-летие независимости.

"Мы - великий народ. Мы имеем храбрость Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть Шевченко. Более того - у нас есть два Шевченко. И быть президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время, мне было не стыдно смотреть вам в глаза", - сказал Зеленский.

Ранее руководитель ОП заявлял, что президент Владимир Зеленский будет встречать Новый год в селе Гута в Ивано-Франковской области.