Стало известно, где Зеленский будет встречать Новый год

Зеленский будет праздновать Новый год в резиденции "Синегора".Фото:karpaty.love

Владимир Зеленский будет встречать Новый год в селе Гута Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"По моей информации, Новый год президент будет праздновать в Гуте", - сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Западная резиденция президента Украины создана территории национального природного парка "Синегора". Построена в 2001 году.

Во времена Януковича, стала одной из самых фешенебельных охотничьих госрезиденций.

В 2019-м 5-й президент Петр Порошенко с семьей праздновал Новый год в Синегоре.

А в 2020 году встречал Новый год вместе с правительственными чиновниками Владимир Зеленский.

В этом году президент Владимир Зеленский полетел с семьей в Оман 5 января.

Прилетел почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выяснили, что президент Украины вернулся чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.