Кива поздравлял с днем рождения президента страны-агрессора РФ Путина.

Два наградных пистолета, которые нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива ранее сдал МВД, вручат двум военным Национальной гвардии.

Об этом сказал министр иностранных дел Денис Монастырский в Верховной Раде в пятницу, 19 ноября.

"Сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов Национальной гвардии", – рассказал министр.

"Сидорин Сергей Владимирович, командир второго батальона оперативного назначения, который в 2014 году участвовал в ООС и принимает участие. Обезвредил танк врага и получил осколочное ранение. И вывел подразделение из-под массового обстрела.

А также Назарий Ясинский, командир первого батальона оперативного назначения, который с 2014 года по нынешний год участвует в ООС, также участвовал в выявлении диверсионных групп, вывел много бойцов из-под огня, и собственно его работа отмечена на высшем уровне отличием "Наградное оружие", - сказал министр.

"Которые на самом деле имеют честь и имеют право быть отмеченными украинским государством таким высоким отличием.

Такова позиция украинского народа, такова позиция украинского правительства", - заявил глава МВД.

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