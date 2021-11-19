Наградное оружие, которое забрали у Кивы, отдадут двум украинским защитникам

Два наградных пистолета, которые нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Илья Кива ранее сдал МВД, вручат двум военным Национальной гвардии.
Об этом сказал министр иностранных дел Денис Монастырский в Верховной Раде в пятницу, 19 ноября.
"Сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов Национальной гвардии", – рассказал министр.
"Сидорин Сергей Владимирович, командир второго батальона оперативного назначения, который в 2014 году участвовал в ООС и принимает участие. Обезвредил танк врага и получил осколочное ранение. И вывел подразделение из-под массового обстрела.
А также Назарий Ясинский, командир первого батальона оперативного назначения, который с 2014 года по нынешний год участвует в ООС, также участвовал в выявлении диверсионных групп, вывел много бойцов из-под огня, и собственно его работа отмечена на высшем уровне отличием "Наградное оружие", - сказал министр.
"Которые на самом деле имеют честь и имеют право быть отмеченными украинским государством таким высоким отличием.
Такова позиция украинского народа, такова позиция украинского правительства", - заявил глава МВД.
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16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что лишил Киву двух пистолетов.
В тот же день утром у нардепа проводили обыски Государственное бюро расследований. 18 ноября Кива сдал два наградных пистолета.
В октябре нардеп приветствовал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения, называл его "лидером дружественного народа".
Также записывал видео, на котором хвастался, что празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ. Нардеп стрелял из автомата.
По факту стрельбы возбудили уголовное производство.
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