Кива сдал наградное оружие

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива сдал два наградных пистолета и разрешения на их хранение. Фото: facebook.com/kivailya

Сегодня, 18 ноября, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива сдал два наградных пистолета - Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия полиции Киева.

Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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"Разрешения на право хранения и ношения наградного оружия аннулированы в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины от 16 ноября "О лишении Кивы И.В. ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства внутренних дел Украины "Огнестрельное оружие", - сказано в сообщении.

На основании указанного приказа МВС было составлено заключение об аннулировании разрешений Ильи Киве на право хранения и ношения наградного оружия, утвержденное главой Нацполиции.

Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил Илью Киву права на наградное оружие, которое ему выдали в 2015 году. Соответствующий приказ Монастырский подписал 16 ноября. Основание - "его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства". Наградил Киву пистолетом "Форт-17" калибра 9 мм 20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков - "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть". Пистолет АПС калибра 9 мм Аваков выдал ему 12 февраля 2016 года за такие же заслуги.