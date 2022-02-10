"Надеюсь, по ночам не будут менять прокуроров" - Сытник о деле "слуги"

Сытник руководит НАБУ с апреля 2015 года. Фото: nabu.gov.ua

Расследование дела о разоблачении на взятке киевского депутата от "Слуга народа" Владислава Трубицына продолжается. Депутата задержали и он находится в следственном изоляторе.

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на брифинге в четверг, сообщает Gazeta.ua.

"Последние события, вчерашний день показал, что работа со специальными субъектами у нас значительно улучшилась.

Нужно отдать должное и генеральному прокурору. Последние полгода нет никаких утечек информации, подозрения подписываются.

По вчерашней ситуации, также уже подписаны все подозрения для всех пяти задержанных.

Надеюсь, это только начало и до назначения антикоррупционного прокурора, надеюсь, что это все же произойдет, не будет того, как раньше, когда по ночам менялись группы прокуроров. Или в Печерском суде принимались решения, позволявшие дело забирать.", - заявил директор НАБУ.

В декабре 2020 года НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Но его не вручили, потому что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров, которые вели дело. В антикоррупционном бюро подобные действия назвали саботажем.

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Подозрение столичному депутату-"слуге" генпрокурор согласовала, сказал Сытник.

"Там шесть человек, которые подозреваются. Пять из них были вчера задержаны. По всем фигурантам, причастным к коррупционной схеме, подозрения согласованы", - рассказал.

Трубицына задержали около 17 часов. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сказал Грищук.

9 февраля Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что разоблачило Трубицына на 1,26 млн грн взятки. По данным следствия, тот с группой лиц требовал деньги за обеспечение победы в электронных торгах на размещение точек торговли. Депутат является главой комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Раньше Депутат является главой комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Раньше был помощником "регионала"