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среда, 09 февраля 2022 18:29

Еще одного "слугу народа" уличили на взятке

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Еще одного &quot;слугу народа&quot; уличили на взятке
Трубицына избрали депутатом в 2020 году. Фото: пресс-служба Трубицына

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на взятке депутата Киевского городского совета из фракции "Слуги народа" Владислава Трубицына. Его неофициальный помощник был задержан.

Об этом со ссылкой на собеседников в НАБУ и САП сообщили "Слово і діло".

Речь идет о 1,5 млн грн взятки.

По словам источников, Трубицын, который в Киевсовете занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, в сговоре с пятью лицами требовал и получил взятку от предпринимателя за установление МАФов.

Самого депутата разыскивают, его пока не задержали. Вместе с депутатом по делу фигурирует директор одного из коммунальных предприятий Киева.

Депутат скрылся на авто от детективов, пишет "Українська правда".

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Трубицын - близкий человек к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Трубицын - ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек связанный с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летних площадок, ресторанов и объектов недвижимости в Киеве.

Именно Ермак, по словам мэры Киева Кличко, назначил своего человека Алексея Кулебу на пост начальника департамента благоустройства Киева.

НАБУ вскрыла очередную коррупционную схему слуг народа. Но очевидно, что президент Зеленский будет защищать Трубицына также как других коррупционеров в своём окружении - Татарова и Трухина", - пишет Бутусов.

Был помощником "регионала"

Владислава Трубицына избрали депутатом Киевского городского совета от партии "Слуга народа" в 2020 году. Баллотировался по округу в Оболонском районе.

Был помощником народного депутата от Партии Регионов седьмого созыва Александра Фельдмана. Является основателем благотворительного фонда "Культурные новации" и галереи искусств "Старинная книга".

Дважды привлекался к ответственности за нетрезвое управление транспортом в 2016 и 2018 году, сообщает "Чесно".

28 января на 558 тыс. грн взятки разоблачили нардепа от "Слуга народу" Сергея Кузьминых. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

"Слугу" объявляли в розыск из-за того, что он не являлся на вызовы правоохранителей.

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Комментарии

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Дата
09
февраля

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