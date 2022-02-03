Первого "слугу народа" объявили в розыск

Народного депутата из фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тыс. грн взятки, объявили в розыск.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

"Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ", - заявили.

Подозреваемому должным образом сообщали заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, отметили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухина

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщали, что "слуга" трижды не являлся за повестками о вызове, а адвокат заявил, что Кузьминых находится в учреждении здравоохранения.

Нардепа разоблачили 28 января. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. 2 февраля "слуга" написал письмо на имя главы партии и фракции о его исключении.

Сергей Кузьминых баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Житомирской области. Работает членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.