Венедиктова подписала подозрение "слуге" Кузьминых

Кузьминых является главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности. Фото: Facebook

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении народному депутату из фракции "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого разоблачили на 558 тыс. грн взятки.

Об этом сообщила в понедельник.

"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих служебных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины", - написала в Facebook и добавила, что это "оскорбительно".

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Венедиктова заявила, что президент, парламентарии, правительство "вкладывали совсем другое содержание в процессы, связанные с развитием и поддержкой охраны здоровья - совсем не то, с которым столкнулись в этом случае детективы и прокуроры".

"Мне искренне жаль, что этот человек оступился. Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", - написала.

Нардепа разоблачили 28 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Сергей Кузьминых баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Житомирской области. Работает членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.