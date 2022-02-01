Задержанный на взятке "слуга" игнорирует НАБУ и слег в больницу

Сергей Кузьминых попал в парламент от партии Зеленского "Слуга народу". Фото: Facebook-страница

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых, разоблаченный на получении 558 тыс. грн взятки, не является в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру по повесткам о вызове.

Об этом сообщили в ведомствах.

"Слуга" проигнорировал три повестки на 29 января, 31 января, 1 февраля и не явился.

НАБУ и САП призвали нардепа прекратить игнорировать вызовы и "не бояться закона".

Подозрение нардепа направили по месту работы – в Верховную Раду и по местам жительства и регистрации.

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Защитник нардепа заявил правоохранителям, что Кузьминых находится в заведении здравоохранения и по вызову не прибудет.

Уважительной причиной неприбытия лица по вызову является пребывание в заведении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение, а не просто сам факт пребывания, заявили в САП.

Нардепа разоблачили 28 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. Сергей Кузьминых баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Житомирской области. Работает членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.