Задержанный на взятке "слуга" написал письмо партии

Нардеп попросил исключить его из фракции. Фото: Facebook-страница

Народный депутат от "Слуга народа" Сергей Кузьминых, разоблаченный на получении 558 тыс. грн взятки, написал письмо председателю партии "СН" Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Кузьминых "просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке".

Заявление рассмотрят на ближайшем заседании фракции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента

"Что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то хотим напомнить, что он внепартийный и не вступал в партию "Слуга народа", - также сообщили.

Нардепа разоблачили 28 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. Нардеп не является по повесткам о вызове, заявили в НАБУ и САП. Сергей Кузьминых баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Житомирской области. Работает членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.