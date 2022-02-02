Задержанный на взятке "слуга" написал письмо партии

Народный депутат от "Слуга народа" Сергей Кузьминых, разоблаченный на получении 558 тыс. грн взятки, написал письмо председателю партии "СН" Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии.
Об этом сообщила пресс-служба партии.
Кузьминых "просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке".
Заявление рассмотрят на ближайшем заседании фракции.
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"Что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то хотим напомнить, что он внепартийный и не вступал в партию "Слуга народа", - также сообщили.
Нардепа разоблачили 28 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. Нардеп не является по повесткам о вызове, заявили в НАБУ и САП.
Сергей Кузьминых баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Житомирской области. Работает членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.
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