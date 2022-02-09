Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"

Национальное антикоррупционное бюро показало видео взятки, которую по данным следствия требовал киевский депутат от "Слуга народу" Владислав Трубицын.

Детективы вынимали из пакета пачки купюр номиналом в 1000 и 500 грн.

"Записка сразу есть – миллион двести шестьдесят", - комментирует правоохранитель.

Бюро сообщило, что депутата и еще пятерых человек задержали 9 февраля на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

"Сейчас будем пересчитывать", – говорит детектив.

По данным следствия, депутат с группой лиц, среди которых руководители столичных коммунальных предприятий, организовал схему получения взятки за обеспечение победы в электронных торгах на размещение точек сезонной передвижной торговли для заранее определенных компаний.

Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.). Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.

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При передаче части взятки депутата и еще пятерых человек разоблачили.

Следственные действия продолжаются. Детективы устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны.

О том, что "слугу" Владислава Трубицына уличили на взятке сначала сообщили СМИ. Депутат является главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Раньше был помощником "регионала".