Нацсовет подал в суд, чтобы отключить антиукраинский канал Мураева

Национальный совет по телевидению и радиовещанию решил подать иск об аннулировании лицензии ООО "Наш 365" (телеканал "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева).

Об этом регулятор сообщил в четверг.

Канал транслировал программу с участием экс-регионалки Елены Бондаренко, которая делала украинофобские заявления и использовала технологии разжигания розни.

"Также имели место демонстрация пренебрежения государственным языком Украины и как следствие к украинской государственности", - сообщил регулятор.

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Интервью с Бондаренко семь раз показали в повторе без какой-либо редакционной модерации.

Кроме иска об аннулировании лицензии, регулятор оштрафовал ООО "Наша Прага" (телеканал "Макси-ТВ"), ретранслирующее программы "Нашего", на 119 544,75 грн.

В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.

Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.

Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.

Телеканал хотят лишить лицензии.