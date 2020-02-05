На инвентаризацию лесов планируется выделить 9 млн грн

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Верховная Рада внесет изменения в Лесной кодекс Украины по поводу проведения национальной инвентаризации лесов.

За проект закона №2379 проголосовали 374 нардепа, сообщили в РБК-Украина.

Определили, что на национальную инвентаризацию необходимо будет около 9 млн грн из бюджета ежегодно, в том числе 2 млн - на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 млн - на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.

"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн ​​грн до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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