Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты топ-чиновникам

Зеленский поддержал ограничение зарплат чиновникам. Фото: РБК

Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал глава правительства Алексей Гончарук, информирует пресс-служба главы государства.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.

"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", – отметил Зеленский.

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Ранее сообщалось, что правительство решило изменить принцип оплаты труда и установить сетку зарплат для топ-чиновников. Предполагается, что новый минимальный размер должностного оклада будет установлен на уровне двух прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января – 4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнях, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году. Все эти решения связаны со скандалом о больших премиях, которые получили украинские министры в декабре прошлого года.