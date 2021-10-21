Лишат ли Разумкова мандата - "Опора" дала юридический комментарий

 
Ексклюзивы
1/5
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 126
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 2215
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 405
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 396
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3294
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 846
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1170
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17956
Фото
Все фото
3
6
3
6
15
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
Видео
Все видео
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 918
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 756
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5202
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1161
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 14:29

Лишат ли Разумкова мандата - "Опора" дала юридический комментарий

  Комментировать
Лишат ли Разумкова мандата - &quot;Опора&quot; дала юридический комментарий
Разумков возглавлял список "Слуги народа" на парламентских выборах. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Если бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова лишат депутатского мандата, это может стать прецедентом, который повлияет на парламентскую практику.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

После избрания спикером 29 августа 2019 года Разумков вышел из фракции. А 7 октября этого года парламент отозвал его с должности.

Таким образом Разумков не состоит ни в одной фракции и имеет соответствующий статус.

"Опора" провела юридический анализ ситуации.

В организации объяснили, что основные условия досрочного прекращения полномочий народного депутата:

- в связи с невхождением или выходом из фракции;

- решение высшего руководящего органа политической партии;

- применение партийно-императивного мандата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: Дима допустил большую ошибку

Если используют сугубо формальный подход к толкованию и применению правовых норм, то Разумкова могут лишить мандата на основании выхода из фракции, говорят эксперты.

В то же время, на сегодня отсутствуют правовые нормы, которые бы возвращали депутата во фракцию после того, как он досрочно прекратил быть председателем или заместителем председателя парламента.

Если депутат, вышедший из фракции (группы), хочет снова вступить в нее, это должно согласовываться с председателем фракции. Беспрепятственное возвращение депутата в состав фракции, по спискам которой он был избран, становится невозможным.

В случае лишения Разумкова депутатских полномочий возникнет прецедент. Отдаленным его последствием может быть установление прямой зависимости руководства парламента от воли только одной фракции. Это в итоге может существенно ослабить независимость парламента и привести к разбалансировке системы сдержек и противовесов, заявили в "Опоре".

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.

На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.

Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лишат ли Разумкова мандата - "Опора" дала юридический комментарий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Нашли останки человека, который жил более 600 тыс. лет назад

Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 8883
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5913
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 3 Просмотров: 4356
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3294
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3195
Политика
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
 Просмотров: 117
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ
 1 Просмотров: 1377
Еще 14 российских актеров Минкульт признал угрозой нацбезопасности Украины
Еще 14 российских актеров Минкульт признал угрозой нацбезопасности Украины Просмотров: 270
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
 Просмотров: 405
Арестовичу больше нравится антиукраинской канал Мураева - советник Ермака "пожаловался" на Суспільне
Арестовичу больше нравится антиукраинской канал Мураева - советник Ермака "пожаловался" на Суспільне Просмотров: 234
Больше всего комментируют
7
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
3
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
3
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
Зеленский встретился с министром обороны США: о чем говорили
Голосов: 8677
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть