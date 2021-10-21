Лишат ли Разумкова мандата - "Опора" дала юридический комментарий

Разумков возглавлял список "Слуги народа" на парламентских выборах. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Если бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова лишат депутатского мандата, это может стать прецедентом, который повлияет на парламентскую практику.

Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

После избрания спикером 29 августа 2019 года Разумков вышел из фракции. А 7 октября этого года парламент отозвал его с должности.

Таким образом Разумков не состоит ни в одной фракции и имеет соответствующий статус.

"Опора" провела юридический анализ ситуации.

В организации объяснили, что основные условия досрочного прекращения полномочий народного депутата:

- в связи с невхождением или выходом из фракции;

- решение высшего руководящего органа политической партии;

- применение партийно-императивного мандата.

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Если используют сугубо формальный подход к толкованию и применению правовых норм, то Разумкова могут лишить мандата на основании выхода из фракции, говорят эксперты.

В то же время, на сегодня отсутствуют правовые нормы, которые бы возвращали депутата во фракцию после того, как он досрочно прекратил быть председателем или заместителем председателя парламента.

Если депутат, вышедший из фракции (группы), хочет снова вступить в нее, это должно согласовываться с председателем фракции. Беспрепятственное возвращение депутата в состав фракции, по спискам которой он был избран, становится невозможным.

В случае лишения Разумкова депутатских полномочий возникнет прецедент. Отдаленным его последствием может быть установление прямой зависимости руководства парламента от воли только одной фракции. Это в итоге может существенно ослабить независимость парламента и привести к разбалансировке системы сдержек и противовесов, заявили в "Опоре".