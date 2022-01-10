Кравчуку - 88. Зеленский написал поздравление

Зеленский и Кравчук во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете, 16 июля 2020 года. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил первого президента Леонида Кравчука, которому сегодня исполнилось 88 лет.

"Чрезвычайно мудрый и опытный человек. Всегда резвый и остроумный, несмотря на почтенный возраст", - написал Зеленский в Facebook.

"Под его руководством Украина заявила о себе в мире и ее признало международное сообщество", - добавил он.

Зеленский заявил, что был благодарен, когда Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

"Он многое сделал, чтобы переговорный процесс по мирному урегулированию продвигался и Украина приближалась к восстановлению территориальной целостности, возвращению своих людей и территорий. В частности, с его участием удалось достичь прекращения огня на Донбассе в июле 2020 года", - написал.

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Зеленский пожелал Кравчуку, "чтобы каждый новый день прибавлял сил и вдохновлял к новыми свершениями".

"Желаю крепкого здоровья и скорейшего восстановления. Для меня всегда большая честь обратиться к вам за мудрым и уместным советом", - обратился он.

В августе 2020-го Зеленский ввел Кравчука в состав делегации Украины для участия в ТКГ и назначил его главой делегации. Летом прошлого года первый президент находился в реанимации после операции на сердце. Состояние здоровья Кравчука улучшилось, сообщали СМИ. Сейчас украинскую делегацию в ТКГ возглавляет народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, председатель комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.