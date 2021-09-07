Состояние Кравчука улучшилось

Кравчук в конце июня перенес сложную операцию на сердце. Фото: ТСН

Состояние здоровья первого президента Украины Леонида Кравчука улучшилось.

Такие данные о 87-летнем главе делегации страны в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по Донбассу появились в понедельник, 6 сентября.

Он пришел в себя и может самостоятельно дышать после почти двух месяцев на ИВЛ, сообщает ТСН.

Леонид Кравчук в конце июня перенес сложную операцию на сердце.

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После хирургического вмешательства Кравчук больше месяца лежал в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Дышать сам не мог. Медики оценивали его состояние как сложное.

Реабилитацию проходил в Германии. Сроки реабилитации политика пока неизвестны.

31 августа спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что глава украинской делегации Леонид Кравчук, скорее всего, не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Донбассом до ноября-декабря 2021 года. "Насколько мне известно, Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет - это всегда очень непросто", - сказал Арестович.