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среда, 28 июля 2021 09:52

Кравчук почти месяц находится в реанимации

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Кравчук почти месяц находится в реанимации
Леонид Кравчук - первый президент Украины после обретения независимости. Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Об этом сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, пишет Hromadske.

Состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.

"Весьма медленная динамика улучшения", - рассказала она.

О проблемах со здоровьем Кравчука СМИ сообщили в конце июня. Тогда он не пришел на торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины Конституции из-за "плохого состояния здоровья".

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Позже представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Кравчук перенес операцию на сердце.

В Офисе президента сказали, что из-за ухудшения состояния здоровья Кравчука пока не рассматривают новых кандидатов на должность главы украинской делегации в ТКГ.

"Нужно подождать, чтобы посмотреть на состояние и послушать прогнозы врачей", - сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Леонид Кравчук - первый президент Украины после обретения независимости. Работал в должности в 1991 - 1994 годах.

В августе прошлого года президент Владимир Зеленский ввел Леонида Кравчука в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе и назначил его главой делегации.

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