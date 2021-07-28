Первый президент Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Об этом сообщила пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, пишет Hromadske.
Состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.
"Весьма медленная динамика улучшения", - рассказала она.
О проблемах со здоровьем Кравчука СМИ сообщили в конце июня. Тогда он не пришел на торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25-й годовщины Конституции из-за "плохого состояния здоровья".
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Позже представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Кравчук перенес операцию на сердце.
В Офисе президента сказали, что из-за ухудшения состояния здоровья Кравчука пока не рассматривают новых кандидатов на должность главы украинской делегации в ТКГ.
"Нужно подождать, чтобы посмотреть на состояние и послушать прогнозы врачей", - сказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
Леонид Кравчук - первый президент Украины после обретения независимости. Работал в должности в 1991 - 1994 годах.
В августе прошлого года президент Владимир Зеленский ввел Леонида Кравчука в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе и назначил его главой делегации.
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