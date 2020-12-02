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суббота, 05 декабря 2020 09:02

Украина выбрала первого президента

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Автор: www.jnsm.com.ua
  Инаугурация Леонида Кравчука
Инаугурация Леонида Кравчука

5 декабря 1991 в Верховной Раде состоялась инаугурация Леонида Кравчука, который 4 дня перед тем победил на выборах и стал первым президентом Украины.

4 июня 1991 коммунистическое большинство выбрала Председателем ВР Первого секретаря ЦК Компартии УССР Владимира Ивашко. После него Председателем ВС РСФСР 23 июля назначили 2 секретарь 56-летний Леонид Кравчук. Он занял эту позицию, когда 18 августа 1991 в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, который устранил от власти первого президента СССР Михаила Горбачева.

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24 августа 1991 Верховный совет УССР принял Акт о государственной независимости Украины. Сессия решила провести 1 декабря республиканский референдум. На эту же дату назначили и выборы президента Украины.

Автор: radiotrek.rv.ua
  Леонид Кравчук стал первым президентом Украины
Леонид Кравчук стал первым президентом Украины

30 августа 1991 Кравчук подписал Указ Президиума Верховного Совета "О запрете деятельности Компартии Украины". 5 декабря 1991 в Верховной Раде прошла инаугурация Леонида Кравчука.

Автор: www.jnsm.com.ua
  Леонид Кравчук с Вячеславом Чорновилом
Леонид Кравчук с Вячеславом Чорновилом

8 декабря новый президент вместе с высшими должностными лицами Беларуси и России подписал соглашения о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств. Они ратифицировались с Беларусью, Украиной и Россией.

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Автор: artefact.org.ua
  Леонид Кравчук стал первым президентом Украины
Леонид Кравчук стал первым президентом Украины

В Верховной Раде УССР 12-го созыва, на поддержку Леонида Кравчука сформировалась депутатская группа "За суверенную, советскую Украину" во главе с Александром Морозом. Тем не менее, ему не удалось решить важные экономические проблемы. Это создало забастовку шахтеров, из-за не выплаты заработной платы. В результате Верховная Рада назначила на 27 марта 1994 выборы в парламент и на 26 июня - досрочные выборы президента.

В первом туре победили Леонид Кравчук (38,36%) и Леонид Кучма (31,17%). Во втором туре 10 июля 1994, Леонид Кучма получил 52,15% голосов. 19 июля его объявили президентом Украины.

После карьеры президента в 1995 год Леонид Крачук возглавил Попечительский совет Украинского гуманитарного лицея КНУ им. Т. Шевченко. В 2020 году вошел в Наблюдательный совет Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр". 30 июля возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Всеукраинский референдум о провозглашении независимости Украины и выборы 1-го президента Украины состоялся 1 декабря 1991 года.

В бюллетене референдума разместили текст Акта провозглашения независимости, принятого 24 августа 1991-го.

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Дата
05
декабря

Украина выбрала первого президента

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