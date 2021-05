Как в СССР воровали героизм и возвращение темной Украины: 5 блогов недели

СССР - страна фейк. Там воровали все, считает журналист Аркадий Бабченко. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Наблюдательный совет Нафтогаза ушел в отставку. Заявил о разрушении корпоративного управления. Украинские чиновники разрушили реформу. Они смеются в глаза профессионалам и западным партнерам. Щеголяют, что смогли провернуть эту схему. Они ведут себя как рейдеры, которые используют слабости в законодательстве, чтобы сделать черное дело. Поэтому такие злые теперь наши партнеры, которые видят, что темная Украина возвращается, отмечает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

2. СССР - страна фейк. Там воровали все. От ДнепроГЭС и индустриализации, которую сделали немцы и американцы, до пломбира и туалетной бумаги. "Мы летим, ковыляя во мгле… На честном слове и на одном крыле", - песня, ставшая практически гимном советской бомбардировочной авиации. Ее украли из американской "Comin 'In On A Wing And A Prayer". Они не просто песню украли. Они чужой подвиг присвоили себе. Причем реального героизма действительно было много. Но на флаг подняли фейковый. И в этом суть этого образования, рассуждает журналист Аркадий Бабченко.

3. ООН признала буллинг своеобразной эпидемией. Если обобщить, то буллинг - это действия, унижающие человеческое достоинство. Если ваш ребенок стал жертвой, надо немедленно отреагировать, защитить и привлечь к ответственности обидчиков. Гарантировать физическую и эмоциональную безопасность ребенку. Обеспечить психологическую реабилитацию. Если ваш ребенок совершает буллинг, важно попытаться понять, какую именно потребность он пытается удовлетворить следующим образом. Возможно, такие действия дают ему чувство личной силы, повышают значимость. И вместе с ним поразмышлять над тем, как можно другим путем получить эти ощущения, считает психотерапевт Ольга Тимошенко.

4. Переброска Россией дополнительных сил в Азовское море является прямой угрозой для Украины. В Москве решили экономически уничтожить наше государство. Готовятся к тому, чтобы шаг за шагом заблокировать работу Одесского, Херсонского, Николаевского, Бердянского и Мариупольского портов. Украина должна бы поднимать вопрос незаконного блокирования Азовского моря Россией в ООН. Обратиться к западным союзникам с просьбой ввести новые санкции против РФ, отмечает политолог Виктор Каспрук.

5. Зеленский в политике все больше берет пример с Путина. На уровне политики, это то же тяготение к авторитаризму и пренебрежение законом. На уровне имиджа, это легко считываемые попытки "побороться с Путиным голыми торсами". Счастье Украины в том, что на этот исторический момент она уже оказалась в правильном геополитическом лагере. Драма Украины в том, что большинство ее жителей при этом доверили судьбу страны человеку, которому гораздо проще и комфортнее было бы в противоположном лагере, убежден философ Алексей Панич.