Ходили к Ермаку - СМИ узнали о разборках в "Голосе"

Офис президента вмешивается в работу ОАСК, пишет СМИ. Фото: president.gov.ua

Обе группы народных депутатов из фракции "Голос" договаривались с Офисом президента во взаимной борьбе.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила "Українська правда".

Группа депутата Александры Устиновой поддержала отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады взамен на помощь Офиса президента со "сбросом" с должности главы фракции Ярослава Железняка.

"Они искали разные пути, чтобы сбросить Ярика (Железняка), и ничего у них не получалось. Несколько человек встречались с Андреем (Ермаком), среди них Устинова была, но не только она. Эта история с ОАСКом - это же они Ермаку принесли. Мы даже прифигили от их идей", - рассказал член Зе!команды.

17 декабря прошлого года судья Окружного административного суда города Киева Руслан Арсирий, которого еще несколько лет назад Устинова называла "оборотнем в мантии", приостановил действие положения фракции "Голос".

"Без вмешательства со стороны Офиса президента ничего бы не было. Ни одно такое решение не прошло бы", – подтверждает информацию источник в ОАСК.

Буквально через несколько часов после решения ОАСК первый вице-спикер Александр Корниенко объявил Устинову главой фракции.

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"Стефанчук не хотел это даже делать. Руслан сразу сказал, что грезить руки в "сраче" "Голоса" не собирается. Саше (Корниенко) пришлось брать удар на себя", – сказал член команды президента.

По словам Железняка, голосование за отставку Разумкова – не единственный признак работы "Справедливість" с ОП.

"Устинова встречалась с Ермаком еще по нескольким вопросам: закон об олигархах – где вопрос был не в количестве голосов, а в качестве – и контроль над партией. Зачем последнее Устиновой – понятно, зачем это власти – потому что были довыборы на 197 округе, Черкасщина. Они нас активно склоняли поддержали Войцеховского (кандидата от "слуг"). И еще один вопрос - это соц-эконом", - рассказал депутат.

"Соц-эконом" – субвенция на социально-экономическое развитие или, другими словами, деньги на округа лояльных мажоритарщиков. Осенью их получили две депутатки из "Справедливість" по округах во Львовской области.

Кира Рудык и Железняк тоже пытались выстроить работу с ОП, в частности ходили на несколько встреч на Банковую – впрочем, такие переговоры успехом не увенчались.

Точку в них сначала поставило голосование за снятие Разумкова, которого в октябре активно "валил" Офис – группа Рудык на него не дала ни одного голоса. А потом – и поддержка Порошенко.

В январе объединительные переговоры между Рудык и Устиновой активизировались. Причиной тому стало якобы стремление обеих групп достойно завершить свою каденцию в Верховной Раде, сообщает СМИ.

В декабре прошлого года в парламенте объявили, что фракцию "Голос" возглавила Устинова. Ранее группа нардепов из фракции заявили о создании объединения "Справедливість". Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В марте 2020-го Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Рудык. Святослав сдал мандат. Партию покинул волонтер Сергей Притула.