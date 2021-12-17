Фракцию "Голос" возглавила Устинова

Фракцию "Голос" в Верховной Раде возглавила депутат Александра Устинова.
Об этом в пятницу объявил первый вице-спикер Александр Корниенко, сообщает Gazeta.ua
Заместителем Устиновой стала депутат Юлия Клименко.
"В соответствии с Законом "О регламенте Верховной Рады" сообщаю об избрании народного депутата Устиновой Александры Юрьевны на должность председателя депутатской фракции партии "Голос". Заместителем главы фракции избрано Клименко Юлию Леонидовну", - сказал Корниенко.
В июле Устинова заявляла, что фракция на заседании уволила с должности председателя, депутата Ярослава Железняка. По ее словам, тогда это проголосовали 11 депутатов.
Фракция насчитывает 20 нардепов.
Устинова обвиняла председателя партии "Голос" Киру Рудык в работе на олигарха Рината Ахметова. Рудык заявила, что группа "Справедливость", в которую входит Устинова, работает на Офис президента.
Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей.
В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Киру Рудык. В июне 2020-го Святослав сдал мандат.
В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула.
11 нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость".
Комментарии