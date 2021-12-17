Фракцию "Голос" возглавила Устинова

 
Ексклюзивы
1/5
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 630
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 288
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 7479
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 639
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1053
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 972
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 41069
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 864
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 855
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4725
Фото
Все фото
7
5
3
3
4
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
Кива попал в реестр должников
Кива попал в реестр должников
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
&quot;Вице-спикер Кондратенко&quot; - обновленный канал &quot;Рада&quot; начал работу с залетов
"Вице-спикер Кондратенко" - обновленный канал "Рада" начал работу с залетов
Видео
Все видео
Фракцию "Голос" возглавила Устинова
Фракцию "Голос" возглавила Устинова
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Глава ГУР Буданов может жить в одном доме с Гогилашвили – СМИ
Глава ГУР Буданов может жить в одном доме с Гогилашвили – СМИ
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 90
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2115
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2016
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3609
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6327
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 378
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
пятница, 17 декабря 2021 14:32

Фракцию "Голос" возглавила Устинова

  Комментировать
Фракцию &quot;Голос&quot; возглавила Устинова
До депутатства Александра Устинова работала в Центре противодействия коррупции. Фото: Facebook.com/ustinova.alexandra

Фракцию "Голос" в Верховной Раде возглавила депутат Александра Устинова.

Об этом в пятницу объявил первый вице-спикер Александр Корниенко, сообщает Gazeta.ua

Заместителем Устиновой стала депутат Юлия Клименко.

"В соответствии с Законом "О регламенте Верховной Рады" сообщаю об избрании народного депутата Устиновой Александры Юрьевны на должность председателя депутатской фракции партии "Голос". Заместителем главы фракции избрано Клименко Юлию Леонидовну", - сказал Корниенко.

В июле Устинова заявляла, что фракция на заседании уволила с должности председателя, депутата Ярослава Железняка. По ее словам, тогда это проголосовали 11 депутатов.

Фракция насчитывает 20 нардепов.

Устинова обвиняла председателя партии "Голос" Киру Рудык в работе на олигарха Рината Ахметова. Рудык заявила, что группа "Справедливость", в которую входит Устинова, работает на Офис президента.

Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей.

В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Киру Рудык. В июне 2020-го Святослав сдал мандат.

В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула.

11 нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фракцию "Голос" возглавила Устинова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Камень с изображением голодного бога обнаружили в Мексике

В цирке заживо сгорело полтысячи зрителей и сотни животных

Самое читаемое
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 10485
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9891
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 9765
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 8352
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 2 Просмотров: 7921
Политика
На обновленном телеканале "Рада" начались ссоры
На обновленном телеканале "Рада" начались ссоры Просмотров: 261
Суд оставил Медведчука под домашним арестом
Суд оставил Медведчука под домашним арестом Просмотров: 54
Правительство ответило на предупреждение СБУ о срыве отопительного сезона
Правительство ответило на предупреждение СБУ о срыве отопительного сезона Просмотров: 423
Против трех нардепов возбудили уголовные дела
Против трех нардепов возбудили уголовные дела Просмотров: 846
Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны
Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны 1 Просмотров: 1143
Больше всего комментируют
12
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Украина, Грузия и Молдова надеются на сотрудничество с ЕС
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
3
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
2
"Пусть возбуждают дело, если были угрозы" - Арахамия о Гогилашвили
Голосов: 9960
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть