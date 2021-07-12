В "Голосе" заявили, что уволили председателя фракции

Во фракции заявили, что письмо об увольнении Железняка (на фото слева) уже отправили спикеру Разумкову. Фото: Facebook.com/kira.rudik

Народный депутат от "Голос" Александра Устинова заявила, что парламентская фракция на заседании уволила с должности председателя, депутата Ярослава Железняка. Об этом она написала в Facebook в понедельник вечером.

"Теперь временно исполнять обязанности главы фракции будет киборг Роман Костенко, заместитель руководителя фракции.

За такое решение проголосовали 11 народных депутатов, или большинство членов фракции в Верховной Раде. Письмо с соответствующим решением было направлено спикеру парламента Дмитрию Разумкову", - заявила депутат.

Нардеп Ярослав Руцишин заявил, что увольнением главы фракции "должны перезапустить работу "Голоса", которая последние полгода была заблокирована".

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В тоже время Железняк отрицает свое увольнение.

"Согласно положению о фракции "Голос", такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы такое решение было. Плохо, что никто Регламент и Положение о фракции так и не прочитал", - отреагировал он.

На странице партии "Голос" в Facebook сообщили: "Информация о якобы увольнении Ярослава Железняка с должности председателя фракции "Голоса" в Верховной Раде не соответствует действительности. Согласно положению о фракции, назначение и увольнение председателя фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции".

Ярослав Железняк возглавил фракцию "Голос" в январе этого года. Перед этим председателем был Сергей Рахманин.

Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов. В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Киру Рудык. В июне 2020-го Святослав сложил мандат. В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула. Также в прошлом месяце произошел скандал - пятеро народных депутатов "Голоса", в частности Рудык и Железняк, проголосовали за внесение в повестку дня заседания Верховной Рады законопроектов "Слуги народа", что откладывают норму об украинском языке в кинопроизводстве. После этого 10 нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость".