ГБР снова вызывает Лероса на допрос

Лерос является фигурантом двух дел. Фото: facebook.com/leros.geo

Народного депутата Гео Лероса, который показывал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, завтра вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом нардеп сообщил 18 ноября в Facebook.

"Завтра снова допрос в ГБР на Симона Петлюры, 15 в 14:00. Система будет давить, но меня не сломать", - написал Лерос.

Лерос является фигурантом двух дел - за показанный в сторону президента в Раде средний палец и за невыполнение решение суда, которым обязали нардепа опровергнуть пост в Facebook с критикой брата главы Офиса президента Дениса Ермака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Леросу избрали меру пресечения

4 ноября Лерос назвал присутствовавшего на заседании Верховной Рады президента Зеленского "главным предателем". После чего нардепу выключили микрофон. Лерос в ответ показал средний палец. В парламенте также находился руководитель Офиса президента Андрей Ермак. 11 ноября ГБР вручило нардепу подозрение за нарушение общественного порядка. На следующий день ему вручили еще одно подозрение за невыполнение вступившего в законную силу решения суда.