Лероса хотят посадить за "средний палец" Зеленскому

Народному депутату Гео Леросу вручили подозрение в хулиганстве. Фото: facebook.com/leros.geo

Народного депутата Гео Лероса, показавшего средний палец президенту Владимиру Зеленскому, обвиняют в хулиганстве в стенах парламента.

Соответствующее подозрение за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады ему вручили сегодня, 11 ноября, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в адрес высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознавая, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения", - сказано в сообщении.

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Следствие считает, что цель избранника - создать себе медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание СМИ, общества и других политиков к своей личности.

При этом он злоупотреблял своими полномочиями народного депутата на выступление в ходе обсуждения кандидатуры члена правительства.

Решается вопрос об избрании нардепу меры пресечения. Если его вину докажут – ему грозит штраф, до шести месяцев ареста или до пяти лет ограничения свободы.

4 ноября Гео Лерос назвал присутствовавшего на заседании Верховной Рады президента Зеленского "главным предателем". После чего нардепу выключили микрофон. Лерос в ответ показал средний палец. В парламенте также находился руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фракция "СН" обратилась в регламентный комитет - для принятия решения относительно поведения нардепа.