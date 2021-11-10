Лероса выгонят из пленарных заседаний за средний палец Зеленскому

Регламентный комитет выступил "за" отстранение нардепа Гео Лероса от пяти пленарных заседаний. Фото: facebook.com/leros.geo

Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

Такое наказание требуют за нецензурные жесты в парламенте, рассказал председатель парламентского комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады Сергей Кальченко, передает "Общественное".

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"Было достаточно оживленное обсуждение этого вопроса. Высказывались разные позиции, но в итоге единогласно все 11 членов комитета поддержали окончательный вариант решения рекомендовать парламенту лишить депутата Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях", - сказал Кальченко.

Такое предложение, согласно Регламенту, будет голосоваться в парламенте без обсуждения, объяснил Кальченко.

4 ноября Гео Лерос назвал присутствовавшего на заседании Верховной Рады президента Зеленского "главным предателем". После чего нардепу выключили микрофон. Лерос в ответ показал средний палец. В парламенте также находился руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фракция "СН" обратилась в регламентный комитет - для принятия решения относительно поведения нардепа.