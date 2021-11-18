Леросу избрали меру пресечения

Народному депутату Гео Леросу, который показывал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, суд объявил меру пресечения в виде личного обязательства.

Решение объявила судья Печерского районного суда города Киева, сообщает Gazeta.ua.

Прокуратура просила отправить депутата под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Лерос должен сдать загранпаспорт. Завтра у нардепа будет допрос в Государственном бюро расследований. Также будет подавать апелляцию.

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4 ноября Гео Лерос назвал присутствовавшего на заседании Верховной Рады президента Зеленского "главным предателем". После чего нардепу выключили микрофон. Лерос в ответ показал средний палец. В парламенте также находился руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

11 ноября ГБР вручило нардепу подозрение за нарушение общественного порядка. На следующий день ему вручили еще одно подозрение за невыполнение вступившего в законную силу решения суда.