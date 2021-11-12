Леросу сообщили о новом подозрении

Народному депутату Гео Леросу сообщили о подозрении за невыполнение решения суда, вступившего в законную силу. Фото: facebook.com/leros.geo

12 ноября народному депутату Гео Леросу сообщили о подозрении за невыполнение решения суда, вступившего в законную силу.

Нардеп, по решению Киевского апелляционного суда, должен был опровергнуть изложенную на своей странице в соцсети информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию. Но преднамеренно не сделал этого, сообщили в Государственном Бюро расследований.

"Народный депутат умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности", - говорится в сообщении.

Речь о том, что 29 марта 2020 года Лерос опубликовал видео, на которых брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает вопрос назначения на государственные должности.

Бывший член фракции "Слуга народа" после суда должен был разместить на своей странице опровержение.

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Лерос сообщил, что прокуратура будет просить посадить его под домашний арест. Рассмотрение ходатайства назначено на 17:00 в Печерском райсуде.

Народный депутат Гео Лерос, показавший средний палец президенту Владимиру Зеленскому, обвиняется в хулиганстве в парламенте. Соответствующее подозрение за нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины ему вручили 11 ноября.