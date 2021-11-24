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четверг, 25 ноября 2021 06:15

"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах

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&quot;Это рэкет&quot; - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
На должности министра финансов в 2016 году Александр Данилюк добился, чтобы Приватбанк стал государственным. Фото: Анатолий Гаевский

Действие так называемого закона об олигархах может привести к падению конкурентоспособности Украины и уровню зарплат. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

По его словам, закон об олигархах примитивный и опасный.

"Что делает Зеленский? Вводит реестр, в который попадают олигархи. Им будет труднее привлечь финансирование из-за границы. Соответственно, не будут развивать свой бизнес. Проиграют все – конкурентоспособность падает, уровень зарплат тоже. Если за ними будут гоняться, то еще и перестанут реинвестировать. Это фактически рэкет. Начнут сражаться с Зеленским. В конце концов, ослабнут и они, и страна", - отметил Данилюк.

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"Зеленский почему борется с олигархами? Потому что они его оскорбляют. Он же такой большой, а его не слушаются. Как это их каналы приглашают критикующих его политиков?", - отметил он.

Политик не верит, что олигархи способны объединиться против президента.

"Никогда такого не было. Они находятся в своем клубе и хотят насолить друг другу", – добавил Данилюк.

Национализация Приватбанка – реальный пример деолигархизации, считает эксминистр финансов.

После национализации Приватбанка Коломойский фактически потерял "ядерную кнопку" в Украине. Это было сложно сделать. Это реальная война, когда нужно прятать свою семью", - говорит.

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5 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут определены олигархи, могут состояться в мае следующего года. Игорь Коломойский заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы быть участником элитного реестра. Считает, что этот закон легализует состояние, нажитое до принятия закона.

18 декабря 2016 года правительство приняло решение о переходе ПриватБанка в полную государственную собственность. Тогда министром финансов был Александр Данилюк. Именно он инициировал это. Американская детективная компания "Кролл" обнаружила, что бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов нанесли учреждению ущерб на $5,5 млрд — почти 155 млрд грн. Чтобы удержать ее дееспособным, государство вложило соответствующую сумму. Каждому украинцу это обошлось в 3,5 тыс. грн, посчитали в Нацбанке.

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