Есть вероятность введения военного положения – нардеп

На этой неделе депутаты работают в сессионном зале.

Военное положение могут ввести, но не по всей стране.

Об этом сказал народный депутат из фракции "Слуга народа", член Комитета по правовой политике Денис Маслов в кулуарах журналистам, сообщает Gazeta.ua.

"Вероятность введения военного положения есть в отдельных районах Донецкой и Луганской области", - заявил.

В то же время сказал, что "это должно быть взвешенное решение".

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"Наше военное и политическое руководство, в первую очередь президент, Совет национальной безопасности и обороны должны принять взвешенное решение о возможности введения военного положения. Потому что это связано с ограничением прав и свобод людей", - заявил.

Если будет решение о военном положении, парламент в считанные часы соберется и утвердит его, сказал нардеп.

21 февраля Путин заявил о признании ЛДНР – оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Подписал "договоры" с предводителями боевиков Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным. За прошедшие сутки, 21 февраля, российские оккупанты на Донбассе 84 раза нарушили режим прекращения огня. В ночь на 22 февраля Россия перебросила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей тяжелую технику.