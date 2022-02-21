Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине

Путин признал ЛНР. Фото: Reuters

Страна-агрессор Российская Федерация признала оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками".

Об этом российский президент Владимир Путин заявил во время обращения к нации 21 февраля. Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией", передает Gazeta.ua.

"Сталин присоединил к СССР земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и подарил его украинцам. Ленин и его соратники создали современную Украину путем отторжения территорий от России. В то же время большевики просто впихнули в Украину Донбасс, удовлетворяя хотелки националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти", - сказал Путин.

Он также сделал ряд угроз, в частности заявив, что научит украинцев "настоящей декоммунизации".

"Вы хотите декоммунизации? Нас это вполне устраивает. Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну тогда будьте здесь последовательны", - добавил Путин, пообещав также "наказать тех, кто сжег людей в Доме профсоюзов в Одессе".

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В конце выступления, которое длилось более часа, Путин призвал парламент России поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

"Украина имеет еще советские ядерные технологии и средства доставки такого оружия, включая авиацию. Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем другим государствам, что ведут такие разработки. С появлением в Украине оружия массового поражения ситуация в мире и для нас, для России, изменится самым радикальным образом. Мы не можем не реагировать", - также сказал президент РФ.

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил в понедельник, что после признания Л/ДНР на Донбасс введут российские войска.

21 февраля главари боевиков ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину "признать независимость республик". На прошлой неделе Госдума РФ обратилась к Путину о признании Л/ДНР.