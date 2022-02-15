Госдума РФ проголосовала за обращение к Путину о признании ЛДНР

Дума проголосовала за обращение к Путину. Фото: ТАСС

Российская Госдума направила обращение о признании ЛДНР президенту Владимиру Путину.

За соответствующий законопроект проголосовал 351 депутат. Против - 16, сообщает телеканал "ДумаТВ".

Обращение к Путину инициировали фракции КПРФ и "Справедливая Россия". Призвали признать террористические организации ЛНР и ДНР, оккупировавшие часть Донбасса, независимыми государствами.

Партия "Единая Россия" тоже вносила законопроект о признании ЛДНР. Он предусматривал консультации с МИД РФ. Этот документ набрал меньше голосов.

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Решение думы не означает признание ЛДНР. Это должен утвердить Путин.

В случае признания так называемых ДНР и ЛНР Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со "всеми сопутствующими последствиями". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 15 февраля.