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вторник, 15 февраля 2022 04:26

Рада готовит ответ России на признание ЛДНР

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Рада готовит ответ России на признание ЛДНР
Рада готовит заявление об украинских территориях. Фото: Reuters

Верховная Рада 15 февраля может проголосовать заявление относительно проекта постановления Госдумы России о признании ДНР/ЛНР.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Ставки поднимаются. Сегодня в Думе Российской Федерации прошли комитеты. Возможно, этот вопрос будет вынесен на днях на рассмотрение Госдумой. Наш ответ элементарный - он не менялся. Потому что эти территории являются украинскими территориями. Мы готовим в Верховной Раде соответствующее заявление, которое будет основываться на всемирно признанных территориях ООН. Это заявление может быть даже проголосовано завтра в Верховной Раде", - сказал Стефанчук.

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По его словам, "мы четко понимаем, где есть интерес Украины и что наш путь – к НАТО, и наш путь на удержание территориальной целостности не может зависеть от прихотей нашего северного соседа".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сомневается, что Госдума проголосует за признание ДНР/ЛНР.

"Я считаю, что очень маленькая вероятность, что Госдума примет это постановление... Если они такое проголосуют, то фактически они Украине позволяют говорить всем партнерам, что Россия вышла из Минских договоренностей. Признание территорий - это фактически выход из Минских договоренностей. Поэтому мне кажется, что это точно сейчас им будет не на пользу, и они этого делать не будут", - сказал Арахамия.

Два постановления о признании террористических организаций ДНР и ЛНР будут рассмотрены в Государственной думе России.
Одно постановление внесла партия "Единая Россия". Второе – Коммунистическая партия РФ.

Коммунисты представили свой проект постановления еще в январе.

Второй проект появился 14 февраля.

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