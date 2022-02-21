Марионетки Кремля Пушилин и Пасечник попросили у Путина "независимость ЛДНР"

Главари боевиков ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина "признать независимость республик".
Об этом в понедельник сообщили российские СМИ.
"Просим рассмотреть заключение договора о сотрудничестве между Россией и ДНР, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - заявил Пушилин.
А Пасечник заявил, что "признание РФ ЛНР позволит избежать массовой гибели 300 тысяч граждан России", проживающих в оккупированных районах Луганской области.
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Тем временем Путин начал проведение заседания Совета безопасности РФ. "Для того чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня на Донбассе", - заявил Путин.
15 февраля Госдума РФ обратилась к Путину о признании "ЛДНР". Обращение инициировали КПРФ и "Справедливая Россия".
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
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