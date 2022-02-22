Оккупированный Донецк заполонила тяжелая техника РФ: СМИ показало фото

 
Ексклюзивы
1/5
"Нацист и террорист" – соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" – соцсети реагируют на заявления Путина
3 Просмотров: 7561
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2170
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3384
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 738
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1494
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 450
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1278
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1332
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8361
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 10252
Фото
Все фото
7
4
14
15
3
Российские оккупанты обстреляли Зайцево из минометов: двое погибших
Российские оккупанты обстреляли Зайцево из минометов: двое погибших
От обстрела боевиков погиб мирный житель
От обстрела боевиков погиб мирный житель
Путинские боевики взорвали АЗС в Счастье
Путинские боевики взорвали АЗС в Счастье
Оккупанты повредили более ста домов у линии разграничения на Донбассе
Оккупанты повредили более ста домов у линии разграничения на Донбассе
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
Видео
Все видео
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
В результате обстрелов оккупантов остановилась Луганская ТЭС
В результате обстрелов оккупантов остановилась Луганская ТЭС
Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы
Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы
Опубликовали видео обстрела, под который попали нардепы и иностранные журналисты
Опубликовали видео обстрела, под который попали нардепы и иностранные журналисты
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
Интервью
1/5
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 531
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 1809
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1053
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2358
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2412
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 405
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 08:12

Спецтема: Враг возле украинской границы

Оккупированный Донецк заполонила тяжелая техника РФ: СМИ показало фото

  Комментировать

В ночь на 22 февраля Россия опрокинула на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей тяжелую технику без опознавательных знаков.

Случилось это через несколько часов после выступления президента страны-агрессора Владимира Путина и "признанием" им ЛДНР, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.

Репортер агентства заметил около пяти танков в колонне на окраине оккупированного Донецка. Еще два – в другой части города. По его словам, опознавательных знаков на технике не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Донецка к линии фронта движется большая колонна военной техники и танков – очевидцы

На снятом журналистами видео в Макеевке под Донецком видны разные военные машины, в том числе БТР и грузовики во время движения.

Подчеркивается, что в предыдущие дни репортеры Reuters танков на улицах оккупированного Донецка не видели.

Автор: Sky News
  Опубликовали кадры военной техники, включая танки, в окрестностях Донецка
Опубликовали кадры военной техники, включая танки, в окрестностях Донецка

21 февраля Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".

После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупированный Донецк заполонила тяжелая техника РФ: СМИ показало фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Освободили главную соперницу Януковича - даты

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

Самое читаемое
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 3 Просмотров: 37324
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
20
 Просмотров: 36587
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 8 Просмотров: 20620
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 18324
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 15417
Донбасс
Сутки на фронте принесли трагические новости
Сутки на фронте принесли трагические новости Просмотров: 2205
Байден подписал санкции против ЛНР и ДНР
Байден подписал санкции против ЛНР и ДНР Просмотров: 1468
Из Донецка к линии фронта движется большая колонна военной техники и танков – очевидцы
Из Донецка к линии фронта движется большая колонна военной техники и танков – очевидцы 2 Просмотров: 3456
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 9792
Назвали имена погибших на Донбассе десантников
Назвали имена погибших на Донбассе десантников Просмотров: 2169
Больше всего комментируют
8
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
4
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
4
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
3
"Нацист и террорист" – соцсети реагируют на заявления Путина
Голосов: 12696
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть