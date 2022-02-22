Оккупированный Донецк заполонила тяжелая техника РФ: СМИ показало фото

В ночь на 22 февраля Россия опрокинула на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей тяжелую технику без опознавательных знаков.

Случилось это через несколько часов после выступления президента страны-агрессора Владимира Путина и "признанием" им ЛДНР, пишет Reuters со ссылкой на очевидцев.

Репортер агентства заметил около пяти танков в колонне на окраине оккупированного Донецка. Еще два – в другой части города. По его словам, опознавательных знаков на технике не было.

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На снятом журналистами видео в Макеевке под Донецком видны разные военные машины, в том числе БТР и грузовики во время движения.

Подчеркивается, что в предыдущие дни репортеры Reuters танков на улицах оккупированного Донецка не видели.

Автор: Sky News Опубликовали кадры военной техники, включая танки, в окрестностях Донецка

21 февраля Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".