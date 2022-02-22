Сутки на фронте принесли трагические новости

Российский враг на Донбассе за сутки убил двух военных. Еще 18 ранены. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

За прошедшие сутки, 21 февраля, российские боевики на Донбассе 84 раза нарушили режим прекращения огня. 64 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрела 12 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Шестеро получили боевые травмы, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов. Отдельные – по несколько раз. К примеру, Талаковку, Водяное, Счастье, Новолуганское. Стреляли из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых управляемых ракетных комплексов.

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Также зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии соприкосновения. Вероятно, "Орлан-10".

По состоянию на 8:00 22 февраля оккупанты три раза нарушили тишину, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Обстреляли Счастье из станковых автоматических гранатометов. Дважды Мариуполь – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", - подчеркнули в штабе.

21 февраля в результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Это военные Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины: старший лейтенант Демидчук Игорь Александрович и штаб-сержант Стельмах Александр Анатольевич. 21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, так называемые ЛНР и ДНР, "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".