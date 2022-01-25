Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная

Государственная измена была, заявил Бурба. Фото: Укрінформ

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что ему предлагали должность посла за заявление, что операции по задержанию боевиков российской ППК "Вагнер" не было.

Об этом сказал бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба в интервью "Українська правда".

Бурба заявил, что за два дня до своего увольнения в августе 2020 года располагал неподтвержденной информацией, что боевиков отдают России.

"3 августа я был у президента на докладе, мы проговорили. Я получил его согласие о начале работы по установлению причин провала. Мы определили круг этих лиц, которые задействовались из каждого органа и присутствовали в кабинете президента. И мы согласились с президентом, что я на следующий день буду докладывать", – рассказал.

Бурба сказал, что для него было неожиданностью его увольнение.

"Меня вызвал к себе министр обороны (Андрей Таран). Я был удивлен. Приехал, он говорит: через час указ об увольнении", - сообщил.

Экс-начальник ГУР заявил, что ему предлагали должность посла в Австралии.

"В феврале мне было сообщено о том, что я должен заявить в прессе, что операции не было. После того мне будет предложена должность посла в Австралии.

Если я отказываюсь, у меня забирают государственную дачу в "Конча-Заспе", снимают охрану, возбуждают по мне уголовные производства и запрещают выезд из Украины. Четвертый пункт был для меня смешным, но он подтвердился потом (Бурбе и еще нескольким разведчикам аннулировали загранпаспорта).

А еще был пятый пункт: что уволят близкого родственника с государственной службы.

На предложение я не согласился. И события начали развиваться очень быстро. Это была среда. А в четверг вечером на телефон помощника из дома отдыха, контракт со мной расторгается. Хотя по условиям договора, должно быть через месяц уведомление. У нас не было долгов, не нарушали ни одного пункта договора.

В пятницу моя жена утром выезжает, завозит ребенка в школу, возвращается в два часа дня, а ее не пускают на государственную дачу", - рассказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского

Бурба заявил, что уверен, что в Офисе президента есть агенты Российской Федерации.

"Как бы ни было, звонок или россиянам, или Макею (министр иностранных дел Беларуси) – это государственная измена. Что такое государственная измена? Это передача сведений, составляющих гостайну, иностранной стороне, врагу.

Возможно, этот агент российский, если бы сразу позвонил россиянам, это было бы очевидно. То есть агентура в Офисе действительно грамотная, толковая, но работает не так открыто", - сказал.

29 июля 2020 года 33 боевиков ПВК "Вагнера" задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские спецслужбы вели операцию по розыску и задержанию боевиков, причастных к сбитию малайзийского боинга, жертвами которого стали 298 гражданских, и украинского самолета Ил-76, когда погибли 49 военных. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации от ближайшего окружения Зеленского. Отложить операцию якобы попросил руководитель ОП Андрей Ермак. В ответ Ермак заявил о "спланированной дезинформационной кампании". В Верховной Раде требовали расследования государственной измены. Президент Владимир Зеленский говорил, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах". Международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков просил Ермак. Чтобы подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.