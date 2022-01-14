Нардеп Волошин, обливаемый "зеленкой", намолол российской пропаганды на 100 тыс. грн штрафа

Волошина облили зеленкой под парламентом в июле 2020 года. Фото: "Радіо Свобода"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал на 100 тыс. грн одесский телеканал "ТРК "Здоров'я" из-за российской пропаганды от народных депутатов из ОПЗЖ Ильи Кивы и Олега Волошина.

Об этом сообщил регулятор.

В сентябре прошлого года в эфире телеканала Волошин разделил украинских граждан по территориальному признаку. Заявил, что отношение украинцев к россиянам зависит от территории обитания.

Нардеп сказал, что украинцы, живущие в центральных, а тем более в западных регионах Украины, имеют "естественную", "ментальную", "историческую" ненависть к жителям Российской Федерации. И наоборот - граждане восточных областей, в частности Донецкой и Луганской, никакой неприязни к жителям северного соседа не испытывают.

Создается впечатление, что в представлениях Волошина вообще не существует вооруженного вторжения РФ на украинские территории, сообщает Нацсовет.

"Есть часть общества, которая априори понимает трагедию происходящего и готова к компромиссу и примирению, люди с Донбасса, у которых близкие в России. А есть часть общества – центральная Украина, я не говорю про западную, тех вообще там не разагитировать. На западной просто многие бы ненавидели Россию, даже если бы Россия не только Крым не забирала, еще и Кубань бы подарила, но все равно б ненавидели Москву за что-то. Вот центральная, которая все равно почему-то ненавидит Москву большевистскую или царскую и какую-либо еще", - заявил нардеп.

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Тезисы Волошина совпадают с кремлевской пропагандой "гражданской войны" в Украине, вызванной якобы сопротивлением русскоговорящего населения в Крыму и восточных областях против "тотальной украинизации", "государственного переворота" и тому подобное. И о "братском" российском народе.

Ведущие телеканала на заявления Волошина не отреагировали.

В то же время Кива заявил о "предательской позиции", что Украина отказалась от российского газа.

В июле позапрошлого года Волошина под парламентом облили зеленкой. Перед этим на заседании Верховной Рады нардеп заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать". К главе СБУ Ивану Баканову обращались с требованием возбудить уголовное производство по нардепу.